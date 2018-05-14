داخلية الوفاق تؤكد دعمها لمديريه أمن سرت والأجهزه التابعه لها

ليبيا – إجتمع وزير داخليه الوفاق العميد عبدالسلام عاشور مع عميد بلديه سرت مختار المعداني لمناقشه الوضع الأمني في المدينة.

عميد بلدية سرت أطلع وفقاً للمكتب الإعلامي للبلدية العميد عاشور على الصورة الكاملة للوضع الأمني الحالي في المدينة.

وشدد العميد عاشور على دعم مديريه أمن سرت والأجهزه التابعه لها بكامل الإمكانيات والمعدات ووسائل النقل الخاصه بمراكز الشرطه بالبلديه وقسم المرور وكذللك الدراجات النارية وتفعيل قسم المطافئ وتوفير كامل الإمكانيات لاداء مهامه على الوجه المطلوب.

وزير داخلية الوفاق ثمّن الدور الذي تقوم به مديريه أمن سرت من تفعيل كامل للأجهزه والمجاهرة بالأمن داخل نطاق البلدية.

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