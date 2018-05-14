القيادة العامة ترحب بنقل جلسات مجلس النواب إلى بنغازي

الرجمة-العنوان

رحبت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اليوم الاثنين بنقل جلسات مجلس النواب إلى مقره الدستوري بمدينة بنغازي.

وأبدت القيادة استعدادها لتأمين وحماية مقر مجلس النواب بمدينة بنغازي مع الأجهزة الأمنية بالمدينة، مؤكدة أن بنغازي على أتم الاستعداد لاستقبال أي فعاليات شعبية أو رسمية.

وكان قد دعا عدد من النواب المجتمعين في بنغازي أمس الأحد أعضاء مجلس النواب من جميع ربوع ليبيا إلى الحضور إلى بنغازي تمهيدا لعقد جلسات مجلس النواب بمقره الدستوري.

وقال الأعضاء في بيان “في الوقت الذي نثمن فيه الدور التاريخي البارز الذي قامت به دار السلام طبرق التي اضطلعت فيه باحتضان جلسات مجلس النواب وما لاقاه أعضاؤه من ترحيب وكرم لا يعد غريبا على هذه المدينة”.

وأضاف “واحتراما وإرساء للقواعد الدستورية التي يشملها الإعلان الدستوري وتعديلاته والتي نصت على أن المقر الأساسي لمجلس النواب في بنغازي، وبالنظر إلى ما آلت إليه الأمور ببنغازي بأن أصبحت مدينة آمنة لعقد جلسات مجلس النواب وذلك بفضل رجال القوات المسلحة والقوات المساندة التي دحرت الإرهاب”.

وفي هذا الإطار طالب النواب وزارة الداخلية حسب الإجراءات المتبعة لديها بإحاطتهم بالوضع الأمني بمكاتبة رسمية.

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