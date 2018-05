المتوسط:

قام أعضاء إدارة التوجيه المعنوي بتكليف من اللواء هاشم بورقعة الكزة آمر إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية، بزيارة غرفة عمليات عمر المختار خلال اليومين الماضيين، وذلك لتغطية أعمال القوات المسلحة في محاور العمليات بمنطقة درنة.

والتقى فريق الإدارة المكون من العقيد محمد فرج عثمان والعقيد محمد عبد الجواد الشيهني ورئيس عرفاء المبروك الزنتاني من فرع التوجيه بطبرق، اللواء سالم الرفادي آمر مجموعة عمليات عمر المختار، واطلع الفريق على آخر استعدادات العمليات لعملية تحرير درنة والتي انطلقت منذ عدة أيام.

وأوضح اللواء سالم الرفادي، أن القوات المسلحة العربية الليبية التابعة للقيادة العامة وبإشراف مباشر من مجموعة عمليات عمر المختار، قامت خلال الأيام الماضية بعملية كبيرة استولت فيها على مساحة واسعة من منطقة الفتائح، قائلاً: «المجموعات الإرهابية تحصنت كعادتها وسط الأهالي، ونظرا لحرص القوات المسلحة على سلامة المواطنين واهتمامها بقواعد فض لاشتباك، رأينا عدم الدخول في حرب داخل المناطق الآهلة بالسكان حرصا على سلامة المواطنين في هذه الأماكن».

وأشار اللواء الرفادي، إلى أن العمليات مُستمرة في باقي المحاور التي يتواجد بها الإرهابيون، لافتًا إلى أنَّ العناصر الارهابية تعتمد على مجوعات إرهابية من عدة دول، حيثُ تم رصد مكالمات بينهم، والدليل على ذلك وجود جنسيات عدة منها الأفغانية والشيشانية والأفريقية.

وعن استعدادات مجموعة عمليات عمر المختار للمرحلة القادمة، قال آمر غرفة عمليات مجموعة عمر المختار، إنَّ هناك استعدادات كبيرة لعمليات حاسمة، تمَّ الإعداد لها بتجهيز من القوات البرية، وغيرها.

The post «عمليات عمر المختار» ترصد مكالمات بين عناصر إرهابية بدرنة ومجموعات أفريقية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية