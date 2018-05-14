تسليم رفات المصريين ضحايا سرت

أعلنت مصادر أمنية تسليم رفات المصريين ضحايا داعش في سرت اليوم الاثنين، بعد مرور 3 سنوات على الجريمة التي وقعت في فبراير عام 2015.

وهزت مشاهد “ذبح” الضحايا العالم، حينما نشرها التنظيم في مطلع عام 2015، حيث اتضح فيما بعد أن المشاهد صورت على سواحل مدينة سرت.

وأوضحت المصادر أن الرفات ستنقل من مدينة مصراتة إلى جمهورية مصر، لتسليمها إلى أهالي الضحايا، بعد أن جرى في وقت سابق التثبت من هوياتهم.

واختطف التنظيم الضحايا الذين كانوا يعملون في المدينة، ليحتجزهم لفترة قبل أن يقدم على عملية قتلهم، بحسب ما كشف وثائقي بثته قناة 218 في فبراير الماضي.

وعثرت قوات تابعة لعملية “البنيان المرصوص” على مكان دفن الرفات بعد اعترافات لمنسوبي التنظيم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية