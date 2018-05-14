دور المكتبات النفطية.. في نسخته الثانية بطرابلس

خاص

عقدت الجمعية الليبية للمكتبات والمعلومات صباح اليوم بطرابلس ورشة عمل حول دور المكتبات النفطية الواقع والتطلعات في نسختها الثانية بالتعاون مع شبكة المكتبات النفطية وبرعاية شركة البريقة لتسويق النفط .

الورشة التي استهدفت العاملين بالمكتبات النفطية والباحثين في المجال النفطي حضرها رئيس مجلس ادارة شركة البريقة لتسويق النفط ورئيس الجمعية الليبية للمكتبات والمعلومات وعدد من نواب البرلمان واعضاء عن جهاز الرقابة الإدارية ومدراء شركات التوزيع ومدراء الفروع بشركة البريقة للنفط وعدد من المختصين بالمؤسسة الوطنية للنفط والاكاديميين بكلية الهندسة .

تضمنت اعمال الورشة في بدايتها تدريب لبناء التفكير ثم عرضت ورقة عمل بعنوان ” المكتبات النفطية علي الخارطة العلمية للمكتبات ” وتضمنت الجلسة الثانية ورقة علمية حول ” مشروع ارساء نظام ادارة التوثيق والارشفة الالكترونية في بيئة العمل” وكذلك ورقة عمل بعنوان ” شبكة المعلومات النفطية بين حرية التداول والاتاحة والخصوصية مع قراءة لائحة المكتبات ” .

وفي ختام الورشة تم تكريم ” محمد محمود المبروك ” احد رواد المكتبات بالقطاع النفطي ومؤسسة المكتبة بشركة البريقة لتسويق النفط.

يذكر بأن النسخة الأولى لدور المكتبات النفطية عقدت في العام 2016 بطبرق.

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