رئيس مشروعات الإسكان يبحث تعويضات أهالي سرت من أضرار الحرب

عقد رئيس مجلس إدارة جهاز مشروعات الإسكان والمرافق المهندس محمود عجاج اجتماع بمقر الجهاز مع عميد بلديه سرت مختار المعداني لمناقشة تعويضات مواطني المدينة من أضرار حرب 2011.

وبحث الاجتماع تعويضات مواطني سرت من أضرار حرب 2011 ونسبة الـ50% المتبقية الموجودة قيمتها في حسابات لجنة التعويضات بوزارة المرافق.

وأكد رئيس الجهاز تفهمه الكامل لمعاناة أهالي سرت وأنه سيتم تفعيل لجنه التدقيق بشكل عاجل لصرف باقي قيمة التعويضات، فيما ثمن عميد سرت في نهاية الاجتماع مجهودات إداره الجهاز لوقوفها مع أهالي المدينة.

