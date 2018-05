«العامة للكهرباء» تبحث مع شركة دايو الكورية استئناف المشاريع المتوقفة

المتوسط:

استقبل رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس عبد المجيد حمزة، صباح اليوم الإثنين، بالمقر الرئيسي للشركة، رئيس شركة دايو الكورية والمدير التنفيذي لشركة دايو الكورية والفريق المرافق له.

وشارك في هذا الاجتماع، عضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ومدير عام التحكم المهندس عبد الباسط فرارة، ومدير عام مشروعات الإنتاج المهندس عبد الحكيم الفرجاني، ومساعد مدير عام مشروعات الإنتاج المهندس على المجريسي، ومساعد مدير عام مشروعات النقل المهندس بلقاسم شنفير، ومدير دائرة التخطيط بالإدارة العامة للتخطيط المهندس محمد أبو سويدر، ومستشار رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس يونس عريبي، وذلك لمناقشة كل ما يتعلق بالمشاريع المتوقفة التي تشرف على تنفيذها شركة دايو الكورية، وأيضاً مناقشة الآفاق المستقبلية وتعزيز التعاون في تنفيذ مشاريع في المستقبل.

