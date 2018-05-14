الثني يتابع مع بوشناف سير العمل بمنفذ امساعد الحدودي مع مصر

ليبيا – ناقش رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الأحد مع وزير الداخلية إبراهيم بوشناف سير عمل بمنفذ امساعد الحدودي بمكتبه بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة.

الثني أكد خلال الاجتماع بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية على دعم كافة الأجهزة الأمنية المتمثلة في الجمارك ، الجوازات ، مكافحة التهريب والمخدرات بمنفذ امساعد البري بالآليات والأفراد.

وحضر الاجتماع كل من الوكيل المساعد لوزارة المالية والتخطيط ، مدير الإدارة العامة للمنافذ بوزارة الداخلية ، عميد بلدية امساعد ، مدير إدارة قضايا التهريب والمخدرات.

الثني شدد أثناء اللقاء على ضرورة توفير العهد المالية للصرف على كافة الاحتياجات الضرورية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تفعيل مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية في المنفذ.

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