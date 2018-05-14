بدء عمليات التصوير لاستخراج جوازات السفر بسرت

باشرت اليوم الأثنين مصلحة الجوازات والأحوال المدنية التابعة لمديرية أمن سرت، في عملية تصوير المواطنين للحصول على جوازات السفر.

وأكد مصدر بمدينة سرت، أن المواطنين الذين لديهم حجوزات لاستخراج جوازات سفر عن طريق المنظومة الألكترونية، بدأوا اليوم في عملية التصوير، وإتمام الإجراءات اللازمة لاستخراج جواز السفر، عقب إعادة تنظيم وتجهيز المنظومة الخاصة بفرع المصلحة في المدينة.

وكانت عمليات التصوير واتمام إجراءات استخراج جوازات السفر توقفت بمدينة سرت منذ سنة 2015 عقب سيطرة تنظيم داعش على المدينة.

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