المتوسط:

أهابت دار الإفتاء الليبية بالمواطنين في ربوع البلاد أن يتحروا رؤية هلال شهر رمضان المبارك، لعام 1439 هجري، وذلك عند غروبِ شمسِ يوم الثلاثاء القادم: 29 شعبان الموافق 15 / 5 / 2018م.

ودعت الدار المواطنين بالإدلاء بشهاداتهم عند إحدى المحاكم الجزئية، كلٌّ في منطقتِهِ، على أن يضبط الشاهدُ وقت الرؤية بالتحديد.

وطالبت «الإفتاء» المحاكم أن تفتح أبوابها في تلك الليلة؛ لتلقي الشهادات وقَبولها، إذا توفرت فيها الشروط الشرعية للشهادة.

The post «الإفتاء» تدعو الليبيين لتحري هلال رمضان بجميع مناطق البلاد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية