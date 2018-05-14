استلام قيمة علاوة التمييز الخاصة بأفراد وضباط وضباط الصف

تلقى وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة إخطارا باستلام قيمة علاوة التمييز الخاصة بأفراد وضباط وضباط الصف بمديرية أمن بنغازي اليوم الإثنين، بعد أن سقطت سهواً خلال صرف المرتبات عن الأشهر السابقة.

وأعلن وزير الداخلية إبراهيم بوشناف على صفحة الوزارة الرسمية، أنه وبعد إجراء اتصالات مع وزير المالية والتخطيط كامل الحاسي، أصدر الأخير تعليماته تعليماته لإصدار الصك الخاص بقيمة علاوة التمييز لأفراد وضباط وضباط الصف بمديرية أمن بنغازي بقيمة 11 مليون و720 ألف دينار ليبي عن الأشهر الأربعة الماضية.

وأشار بوشناف، أن مراقبة الخدمات المالية بنغازي ستقوم بصرف هذه القيمة لمستحقيها خلال الأيام المقبلة.

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