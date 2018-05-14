معتوق: البيان الختامي لملتقى داكار لا يساوي الحبر الذي كتب به

قال الكاتب والمحلل السياسي عبد الحكيم معتوق، إن جزء من الأطراف التي شاركت في ملتقى داكار الذي انعقد بهدف إيجاد حل للأزمة الليبية، هم جزء رئيسي من الأزمة الليبية.

وأضاف معتوق، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “إن المجتمعون في دكار يبحثون عن أدوار، وبعيدا عن كل سهام النقد التي وجهت لملتقى دكار لجهة الرعاية اليهودية أو التمويل القطري التركي، حيث أخد شكل الصفقة، ولم يكن بأي حال من الأحوال من أسس أقامة برنامج عمل ينسجم مع المشروع الوطني، لناحية أن جزء من المشاركين هم جزء من المشكلة ولن يكونوا جزء من الحل ليجتمعوا ويقرروا هكذا بجرة قلم وبطريقة مستفزة تعكس استغفال وعدم احترام لعقول ومشاعر الليبيين سوى تلك التي ما انفكت تطرح رؤى من الواقع أو مشاعر من فقدوا فلذات أكبادهم في حروب دونكشوتية كانت تنفيذ لأجندات خارجية، أو ممن يقبعون في سجون الظلام على خلفية تهم كيدية أقلها الانتماء ومواجهة التدخلات الخارجية والاعتزاز بالوطنية”.

وتابع معتوق، “هؤلاء المجتمعون لا يمثلون سوى أنفسهم، بيانهم لا يساوي الحبر الذي كتب به، لأن الكلمة الفصل تبقى للشعب الليبي والذي قرر الالتفاف حول جيشه في حربه المقدسة ضد الإرهاب حتى تطهير ليبيا من فلوله وأوكاره وتجفيف منابع داعميه، ومن ثم الانتقال إلى انتخابات حرة نزيهة وفي بيئة صحية وأرضية صلبة لكي يختاروا دونما ترهيب أو ترغيب من أحد من يرونه الأقدر والأصلح لإدارة شؤون البلد خلال المرحلة القادمة”.

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