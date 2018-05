«الرقابة الإدارية» تُحذر من خطورة زيادة التعيينات في الجهاز الإداري

المتوسط:

أفادت هيئة الرقابة الإدارية، بأنَّ هناك عددًا من المُلاحظات حول الترتيبات المالية للعام 2018، والتي أعدت بناء على لجنة مشتركة ما بين مصرف ليبيا المركزي والمجلس الرئاسي.

وأعربت الهيئة، في مجمل ملاحظاتها عن استياءها من تصاعد قيمة الدين العام إلى 58 مليار دينار مع وجود عجز في الإنفاق بقيمة تجاوزت 14 مليار دينار .

ولفتت الهيئة إلى خطورة استمرار التعيينات في الجهاز الإداري للدولة، وكذلك ارتفاع قيمة بند مرتبات العاملين في الخارج لنحو 400 مليون دينار ليبي .

