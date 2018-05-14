بوشناف: صرف علاوة التمييز الخاصة بمديرية أمن بنغازي الأيام القادمة

كشف وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف، أن الوزارة تلقت اليوم الاثنين، إخطارا باستلام قيمة علاوة التمييز الخاصة بأفراد وضباط وضباط الصف بمديرية أمن بنغازي، وذلك بعد أن سقطت سهوا خلال صرف المرتبات عن الأشهر السابقة.

وقال بوشناف، إنه أجرى اتصالاته مع وزير المالية والتخطيط كامل الحاسي، الذي قام بإصدار تعليماته لإصدار الصك الخاص بقيمة علاوة التمييز لأفراد وضباط وضباط الصف بمديرية أمن بنغازي بقيمة 11 مليون وسبعمائة وعشرون ألف دينار ليبي عن الأشهر الأربعة الماضية، مشيرا إلى أن مراقبة الخدمات المالية بنغازي ستقوم بصرف هذه القيمة لمستحقيها خلال هذه الأيام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية