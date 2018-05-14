الخيالي: القتال في سبها لم يتوقف، والوضع “مأساوي”

قال عميد بلدية سبها حامد الخيالي، الاثنين، إن الوضع في المدينة “مأساوي”، مشيرا إلى أن القتال لم يتوقف كما يُتداول.

وأشار الخيالي، في تصريح للرائد، إلى أن سكان المدينة يعانون بسبب الغلاء وارتفاع الأسعار وقلة السيولة، منوها إلى أن الدراسة مهددة بالتوقف في أي لحظة، مبينًا أن مخازن الوقود ما زالت تحوي بعضا منه رغم عدم وصول أي إمدادات منذ عدة أيام للمدينة.

وأوضح الخيالي أن أفراد اللواء السادس انسحبوا بعد “خذلانهم” من كل الأطراف داخل البلاد، مشيرا إلى التحضير لترتيبات أمنية ستعلن في الفترة القريبة.

يذكر أن مدينة سبها تشهد منذ ليلة الجمعة اشتباكات مسلحة، وصفت “بالأعنف “منذ بدئها في فبراير المنصرم، أدت إلى انسحاب اللواء السادس “فارس سابقا” من قلعة سبها، ووقوعها في يد التبو “طرف النزاع الآخر”.

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