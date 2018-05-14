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زهيو: أي لقاء يضم الفرقاء الليبيين هو عمل إيجابي

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد رئيس التجمع الوطني الليبي، اسعد زهيو، أن أي لقاء يضم الفرقاء الليبيين هو عمل إيجابي.

وقال زهيو، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، ” لقائي داكار وبنغازي كانا خطوتان مهمتان في سير العمل التصالحي وسيسهمان في تقدم المسار السياسي بشكل جيد، وهما خطوة جيدة في طريق التقارب وحلحلت القضايا العالقة والمسكوت عنها، فأي لقاء يضم الفرقاء الليبيين هو عمل إيجابي لأن اللقاء يزيل 50% من الاختلاف والاحتقان ولذلك من المهم أن يلتقي الفرقاء الليبيين داخل ليبيا أو خارجها”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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