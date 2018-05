تفاصيل القبض على أخطر تاجر مخدرات بـ «شحات»

المتوسط:

قام عناصر قسم البحث الجنائي بمديرية أمن شحات بِإلقاء القبض على تاجر مخدرات، يقوم ببيع المخدرات في المدينة.

وكانت وحدة التحري والقبض التابعة لقسم البحث الجنائي قد بدأت في مراقبة وتتبّع المتهم منذ فترة وملاحقته بعد تلقّيها بلاغات متكررة حول الاشتباه في متاجرته في الممنوعات.

وبعد فتح محضر بالواقعة والتأكد من صحة المعلومات الواردة في البلاغات والحصول على إذن القبض الرسمي من قبل النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبحوزته كميات من المُخدّرات، وذلك وفقًا لما أفاد به الملازم حسن بوأكريم الناطق باسم مديرية أمن شحات.

