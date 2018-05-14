اقتصاد المؤقتة تحدد ساعات عمل الجمعيات الاستهلاكية في رمضان

البيضاء_العنوان

حددت وزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة ساعات العمل خلال شهر رمضان لتوزيع مخصصات الدفعة الثانية لعام 2018 من السلع التموينية بحيث تكون من الساعة 2 ظهرا وحتى 4 عصرا ومن 10:30 مساء وحتى الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.

ونبهت وزارة الصحة في بيان وجهته إلى مراقبي الاقتصاد ورئيس الحرس البلدي ومساهمي الجمعيات الاستهلاكية إلى ضرورة التأكيد على اللجان الإدارية للجمعيات الاستهلاكية بالتقيد بالساعات الرسمية التي تم تحديدها.

ودعت الوزارة مراقبي الاقتصاد بإحالة صورة من كشوفات الجمعيات لجهاز الحرس البلدي ليتمكن من متابعة مواعيد العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

ويشمل التنبيه الجمعيات الاستهلاكية الواقعة في مدن طبرق وبئر الأشهب وأمساعد ودرنة وأم الرزم والقبة والقيقب والأبرق وشحات والبيضاء والساحل والمرج و وردامة وبنغازي والزويتينة وسلطان وإجدابيا والبريقة ومرادة وجالو وأوجلة وتازربو وأجخرة والشاطئ ومرزق والزنتان والرجبان و وادي زمزم والكفرة والأبيار وخليج السدرة.

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