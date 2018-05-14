من هو معلن تشكيل “قوة حماية درنة”؟ وما خلفيته الإرهابية؟

أخبار ليبيا 24-خاص

تلا إعلان تشكيل ما يسمى بـ”قوة حماية درنة”، الجمعة، وجه غير معروف بين وجوه مقاتلي وقيادات مجلس شورى مجاهدي درنة التي اعتاد تمثيلها إعلامياً مدير مكتب إعلامها محمد المنصوري. فمن هو صاحب هذا الوجه؟ وما دلالات ظهوره الأول؟

معلن تشكيل القوة هو المسؤول الأول لمتطرفي مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها عطية سعيد الشاعري الملقب بـ”بقيوة”، وهو يظهر لأول مرة على وسائل الإعلام ليعلن ما قال مراقبون أنه محاولة لمواجهة تقدم الجيش لتحرير المدينة خاصة بعد التقدمات التي تمكنت وحداته من تحقيقها على محاور المدينة الأربعة.

واسم بـ”بقيوة” الكامل هو عطية سعيد جبريل الشاعري ولد في العام 1971 ويكنى بين رفاقه بـ”أبي مصعب” وهو من سكان منطقة شيحة الغربية بدرنة.

يعتبر الشاعري من القيادات في كتيبة شهداء بوسليم المدعومة من الجماعة الليبية المقاتلة وتولى قيادة المجلس بعد مقتل مؤسسيه سالم دربي وناصر العكر على يد تنظيم داعش في 2015.

ومثل ظهوره أيضا نفياً لشائعات انتشرت عن مقتله في غارة شنتها طائرات مصرية على مواقع مجلس شورى مجاهدي درنة نهاية مايو 2017 في إطار التنسيق مع الجيش الليبي لمكافحة الجماعات الإرهابية.

والشاعري متهم بإصدار الأوامر باغتيال النائب العام السابق عبد العزيز الحصادي فبراير من العام 2014، وذلك وفقا لاعترافات أدلى بها أحد عناصر مجلس شورى مجاهدي درنة المشاركين في عملية الاغتيال ويدعى أيوب القبائلي بعد إلقاء القبض عليه في مطار طبرق في ابريل 2017.

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