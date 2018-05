اتحاد شركات النظافة يكرم «العبار».. ويؤكد: ساعدنا في ظروفنا الصعبة

المتوسط:

منح اتحاد شركات النظافة المساندة شهادة تكريم وتقدير لبلدية بنغازي متمثلة في عميدها المستشار عبد الرحمن العبار، وذلك لوقوفها معهم فيما مرت به من ظروف صعبه أثناء أزمة عدم صرف المستحقات خلال السنوات السابقة.

وأشاد الاتحاد بحس المسؤولية التي تحملتها بلدية بنغازي في إيجاد حلول للتصرف في تلك ديون الشركات، وذلك بعد أن آلت شئون أعمال النظافة لوزارة الحكم المحلى.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا رقم (538) لسنة 2017م العام الماضي بمنح الإذن لوزارة الحكم المحلى بمباشرة إجراءات التعاقد مع جهاز تنمية وتطوير المدن بالمنطقة الشرقية التابع للهيئة العامة للمشاريع للقيام بأعمال نظافة مدينة بنغازي، وذلك اعتبارا من تاريخ 2018/1/1م.

وأكد عميد بلدية بنغازي أن نقل هذا الملف إلى جهة أخرى لن يخلى مسؤوليتها تجاه مواطني مدينة بنغازي، وسيكون محل اهتمام ومتابعة بشكل دوري بالتنسيق مع جهاز تنمية وتطوير المدن بالمنطقة الشرقية لضَمان سير أعمال النظافة بالشكل المطلوب.

