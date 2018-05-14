الجدال: بعض الشخصيات في لقاء داكار مرفوضة اجتماعيا وسياسيا

أعرب أستاذ التاريخ في الجامعات الليبية، المختار الجدال، عن انتقاده لملتقى داكار الذي اختتم أعماله بعاصمة السنغال أمس الأحد.

وقال الجدال في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “في ملتقى دكار ما يزال الإسلام السياسي ” الإخوان والمقاتلة ” لا يتركون الصف الأمامي ويصرون على تصدر المشهد الليبي، لكنهم يريدون أن يكون إمامهم، مقتدر ماليا ووجيه اجتماعيا ومقبول دوليا، وربما قد وجدوا هذه الوجوه في داكار”.

وأضاف الجدال، أن ذلك التيار يسعى إلى تمرير التجربة الغنوشية في تونس، ولكن تحت حماية سلاح المليشيات، ويستنكرون وجود جيش قوي، فتلك الشخصيات التي مثلت جماعة الإسلام السياسي بالملتقى كـ” بالحاج، والمخزوم، وقايد ” هي شخصيات غير مقبولة اجتماعيا وسياسيا”.

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