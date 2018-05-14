منظمات حقوقية تستنكر قرار الرئاسي “555” وتعتبره تقييدًا للحريات و مخالفة دستورية

أخبار ليبيا24

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا والمركز الليبي للإعلام وحرية التعبير عن إدانتهم واستناركهم لتقييد الحريات العامة والشخصية التي باتت في خطر حقيقي بداعي (محاربة الجريمة المنظمة والإرهاب) في قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (555) لسنة2018.م بشأن تشكيل جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب .

وتابعت اللجنة والمركز ببالغ القلق إزاء ما شاب هذا القرار من خروقات و مخالفات دستورية وقانونية وحقوقية جراء منح القرار صلاحيات أمنية واسعة تتنافي وتتعارض مع صحيح الإجراءات القانونية والالتزامات الدستورية فيما يتعلق بالمهام المنوطة بالأجهزة الأمنية الضبطية وتحديد اختصاصها ومهامها وفقا لما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية ، و وفقا لما ينص عليه الاعلان الدستوري المؤقت (المادة 13 – 12) التي كفل حرية التعبير والقوانين الوطنية المعمول به بسماح لجهة أمنية بمراقبة الاتصالات والرسائل الالكترونية بدون اذن قضائي مسبق ولمدة محدده ويتنافى هذا القرار مع الميثاق الاممي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بسلامة الإجراءات القانونية واحترام الخصوصيات وحرمت التنصت على المكالمات والرسائل الهاتفية والالكترونية .

وتعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا والمركز الليبي للإعلام وحرية التعبير أن منح القوة المعنية بشكل مزدوج حق في أن تكون مؤسسة للإصلاح والتأهيل وصفة الضبط القضائي ازدواجية في المهام وهو يتنافي مع القوانين الوطنية.

وشددت اللجنة والمركز على أن محاربة الإرهاب لا تكون بالنصوص القانونية والإجراءات الأمنية فحسب بل بمواجهة فكرية مبنية على أسس وقوانين تحمي الحريات العامة وتحرم الحقوق وتؤسس لعدالة بشراكة مجتمعية، بالإضافة إلى احترام صحيح القانون والمبادئ الدستورية المحلية والمواثيق الدولية والأممية المعنية باحترام حقوق الإنسان والحريات العامة.

وتابعت اللجنة والمركز “إننا نشعر بأن تمرير قرار تشكيل جسم أمني بداعي محاربة الإرهاب وبصلاحيات واسعة وبتجاوزات لحق السلطة القضائية يهدد الحريات العامة والخاصة على حد سواء ، وكما نؤكد على أن محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة لا تتم عبر مصادرة الحريات، وإنما عبر إجراءات ضبطيه و قانونية سليمة و متوازنة و بما يضمن احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان وبين مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة”.

وأعلنت أن إصدار القرارات من هذا النوع دون الاستناد على قواعد القانونية والدستورية ودون إشراك المختصين بشؤون القانونية والدستورية ومؤسسات المجتمع المدني بالمختصة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في مثل هذه القرارت يدفعنا لرفض تحمل مسؤولياته مهما كانت الأسباب والظروف التي صدر في ظلها هذا القرار.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا والمركز الليبي للإعلام وحرية التعبير, المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ضرورة مراجعة قراراته بما يضمن والعمل بشكل جدي على معالجتها فيما لايتعارض مع الأسس الدستورية والقانونية والحقوقية وبما يضمن احترام الحقوق والحريات.

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