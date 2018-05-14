رفات الأقباط المصريين ضحايا مذبحة سرت تصل القاهرة ظهر اليوم

مصراتة-العنوان

أكدت إدارة التحري والتحقيقات الجنائية في مصراتة نقل رفات المصريين الأقباط ضحايا مذبحة سرت من مصراتة إلى العاصمة المصرية القاهرة تحت إشراف وزارة الخارجية الليبية التابعة لحكومة الوفاق ومكتب النائب العام وعدد من المسئولين الأمنيين في مصراتة.

وفي تصريحات صحفية قال عضو إدارة التحري علي محمود “إن طائرة الخطوط الجوية الليبية التي تقل رفات الأقباط المصريين ضحايا مذبحة سرت التي نفذها عناصر من تنظيم داعش ستصل إلى القاهرة ظهر اليوم الاثنين، موضحا أن إدارة التحري والتحقيقات في مصراتة نقلت رفات المصريين البالغ عددهم 20”.

وأكد مدير مكتب التحقيقات في مكتب النائب العام الصديق الصور، أنه وافق على تسليم رفات الأقباط المصريين ضحايا مذبحة سرت التي نفذها عناصر من تنظيم داعش إلى السلطات المصرية.

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