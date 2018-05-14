مؤسسة النفط تعلن استكمال مشروع بحر السلام (2)

أخبار ليبيا 24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عبر موقعها الالكتروني نجاحها في استكمال المرحلة الثانية من مشروع بحر السلام من خلال إنهاء أعمال التجهيز والربط للمشروع بحر السلام المرحلة الثانية عبر ربط آبار إنتاج غاز بحرية جديدة بمنصة صبراتة البحرية حقل بحر السلام.

ويهدف المشروع بحسب المؤسسة إلى المحافظة على معدلات إنتاج الغاز ببحر السلام لضمان استقرار مد السوق المحلي من احتياجاته بالغاز الطبيعي اللازم لتشغيل وحدات توليد الطاقة الكهربائية والوحدات الصناعية بصورة منتظمة.

وأوضحت المؤسسة أنه تم ” بنجاح تنفيذ أعمال الصيانة المتزامنة مع أعمال التجهيز لربط الآبار الجديدة بكل من منصة صبراتة البحرية ومجمع مليتة الصناعي وحقل الوفاء”.

وبينت أن أعمال الصيانة المبرمجة بمنصة صبراتة البحرية قد تأخرت عن موعدها المبرمج بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية بالمنطقة.

وتم استئناف الانتاج من المنصة بعد استكمال أعمال الربط والصيانة بتاريخ 11 مايو 2018 بمعدل انتاج يومي وصل إلى 380 مليون قدم مكعب من الغاز وجاري العمل على زيادة الإنتاج تدريجيا للوصول إلى المعدلات الطبيعية.

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