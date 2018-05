المتوسط:

أفاد عميد بلدية سبها حامد الخيالي، بأنَّ الوضع في المدينة «مأساوي»، مضيفًا أن القتال لم يتوقف حتى الآن.

وأضاف «الخيالي»، خلال تصريحات صحافية، أنَّ سكان المدينة يعانون بسبب الغلاء وارتفاع الأسعار وقلة السيولة، منوهًا إلى أن الدراسة مهددة بالتوقف في أي لحظة.

وأوضح «الخيالي»، أنَّ مخازن الوقود لا زالت تحوي بعضًا منه رُغم عدم وصول أي إمدادات منذ عدة أيام للمدينة.

The post عميد «سبها»: المدينة تشهد وضعًا مأساويًا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية