خاص/ المتوسط:

انتقد عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، اجتماع داكار، واصفًا إياه بمحاولة التيار الإسلامي للبقاء في المشهد السياسي.

وقال «افحيمة»، خلال تصريح خاص لـ «المتوسط»، إنَّ مؤتمر داكار هو محاولة من المحاولات اللا منتهية لتيار الإسلام السياسي للبقاء في المشهد الليبي وتلميع صورتهم التي أصبحت باهتة في عيون كل الليبيين نتيجة لتصرفاتهم منذ 2011 وحتى اليوم.

وأردف افحيمة: «داكار هو محاولة لاستدراك تعاطف وكسب ولاء تيار بعينه من تلك التيارات التي أصبحت متعددة لأنصار النظام السابق، غير أنني أعتقد جازمًا بأن هذا اللقاء لن يكون له ما بعده.. ولن يمنح إسلاميو ليبيا الفتوحات الأموية.. كما أنه لن يأتِ على أنصار النظام السابق إلا مزيدًا من الفرقة والتشرذم»، مؤكدا أنَّ هذا هو سبب الدعوة لداكار من قبل من دعوا إليه.

The post «افحيمة» لـ«المتوسط»: اجتماع داكار محاولة من التيار الإسلامي للبقاء في المشهد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية