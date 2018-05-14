الرقيق : تنظيمات إرهابية شاركت في الهجوم على قلعة سبها واللواء السادس

ليبيا – أكد المتحدث باسم مجلس حكماء سبها حسن الرقيق على مشاركة تنظيمات إرهابية في الهجوم الذي استهدف قلعة سبها واللواء السادس أمس مما أسفر عن وقوع 8 قتلى 6 منهم فارقوا الحياه إثر تعرضهم لأعيرة نارية و 2 آخرين قتلوا ذبحاً بالإضافة لإصابة 12 شخص.

الرقيق أشار خلال مداخلة عبر الاقمار الصناعية لقناة “218” تابعتها صحيفة المرصد إلى أن الهجوم على قلعة سبها واللواء السادس جاء تزامناً مع ذكرى الهجوم على قاعدة براك والذي راح ضحيته 48 قتيل.

وتابع الرقيق موضحاً :” هؤلاء نفس المجموعة التي هجمت على قاعدة براك ومعهم آخرين من البشرة البيضاء ومسلحين تبو ليبيين هم الذين هاجموا قلعة سبها واللواء السادس سيطروا على كل الأماكن الآن مرزق تحت أيديهم وذلك بالإستعانه بأبناء عمومتهم في التشاد والنيجر”.

المتحدث باسم مجلس حكماء سبها إعتبر أن آمر المنطقة العسكرية الجنوبية وقع في خطأ عندما اعترف بمن يسيطرون على المطار وقوله بأنهم يتبعون له حيث تم بعدها الهجوم على اللواء السادس من جهة المطار.

وعبر الرقيق عن إستيائة وأسفه الشديدين إزاء ما يقوم به التبو داخل البوابات، مبيناً أنهم” على البوابات يأخذون ويفرضون الأتاوات التي تبدأ من 800 ألف باليوم وهناك بوابتين يقوم التبو بأخذ الاتاوات فيها سواء من الليبيين أو غيرهم كما هو الحال في أوباري وطريق مرزق”.

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