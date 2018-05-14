مكافحة المخدرات شحات يلقي القبض على تاجر مخدرات متلبس

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن عناصر جهاز مكافحة المخدرات شحات من القبض على أحد مهربي المخدرات داخل المدينة، بعد وضع كمين محكم للإيقاع بالجاني متلبس.

وأكد الناطق باسم مديرية امن شحات الملازم حسن بوأكريم أن معلومات وردت للجهاز تفيد بقيام أحد مهربي المخدرات بدخول المدينة، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش.

وأضاف بوأكريم أنه تمت متابعة الجاني، وضبطه وبحوزته كمية من المخدرات اثنين كيلو إلا ربع تقدر قيمتها بثلاثون ألف دينار وبعد التحقيق معه اعترف بأنه قام بجلبها للاتجار بها وبيعها وتم إحالته للنيابة العامة للاختصاص.

وأضاف الناطق الرسمي أن جهاز مكافحة المخدرات في المدينة وفي مدة لا تتعدى الثلاثة أشهر نجاح في إحباط عدة محاولات لتهريب المخدرات والحبوب المخدرة وبأقل الإمكانيات.

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