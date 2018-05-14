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مديرية أمن مصراتة تُناقش خطة تأمين المدينة خلال شهر رمضان المبارك

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

جانب من اجتماع مديرية أمن مصراتة. [مديرية أمن مصراتة]

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عين ليبيا

عين ليبيا

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