عضو أعيان التبو: الصراع الدائر في سبها قبلي، ولا وجود لأي تدخل خارجي

قال عضو أعيان قبيلة التبو في سبها أحمد آزي، الاثنين، إن الصراع الدائر في سبها حاليا هو صراع قبلي، ولا وجود لأي تدخل خارجي فيه.

وأضاف آزي، في تصريح للرائد، أن أفراد قبيلة التبو يتمركزون في مقر اللواء السادس والقلعة، بعد نجاحهم في إخراج أفراد اللواء السادس منها، مشيرا إلى أن المقاتلين الذين دخلوا مقر اللواء هم أفراد مدنيون لا يتبعون أي تشكيل مسلح، مبينًا أنهم من سكان الأحياء المحيطة بمقر اللواء، حسب قوله .

وأكد آزي أن قبيلة التبو هي أول من يقف في الجنوب ضد المخطط العسكري الفرنسي، متسائلا عن سبب عدم امتثال عناصر اللواء السادس للأوامر العسكرية التي تقضي بإخراج الكتائب من الأحياء السكنية، حسب تعبيره.

يذكر أن اقتتالا عنيفا وقع اليومين الماضيين في سبها، أسفر عن انسحاب قوات اللواء السادس من مقرها وتمركز مسلحي التبو فيه.

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