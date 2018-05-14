الشكشاك : توقيع ميثاق “السلم الإجتماعي” بين تاورغاء و مصراتة سيتم قريبا

ليبيا – أكد رئيس المجلس المحلي لمدينة تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك بأنه تم أمس الأحد الموافق 13 من مايو للعام الجاري التوافق على ميثاق لـ”السلم الاجتماعي” بين مدينتي تاورغاء ومصراته.

الشكشاك كشف بحسب المكتب المحلي التابع لبلدية تاورغاء بأنه سيتم خلال الأيام القادمة التوقيع على الميثاق والتصديق عليه من قبل المجلسين المحلي والبلدي للمدينتين بحضور العديد من القبائل والمدن الليبية.

وأشار رئيس المجلس المحلي بأن توقيع الميثاق سيتم بالتنسيق بين المجلسين والمنطقة العسكرية الوسطى بشأن اتخاد الإجراءات لعودة الأهالي لمدينة تاورغاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية