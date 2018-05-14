طبيب بمستشفى مرتوبة الميداني: 5 شهداء و25 جريح منذ بداية معارك درنة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد طبيب في مستشفى مرتوبة الميداني لـ”أخبار ليبيا24″ أن 5 شهداء و 25 جريح وصلوا من بداية معارك الجيش لتحرير درنة قادمين من محوري الفتايح والحيلة.

وأكد المصدر أن المستشفى يعاني الكثير من النواقص أبرزها ثلاجة لحفظ الموتى ومولد للكهرباء ونقص العديد من الأدوية، موضحًا أن سيارات الإسعاف متوفرة وأتت من العديد من المناطق.

وأشار المصدر إلى أن الإصابات الخفيفة نقوم بمعالجتها داخل المستشفى والحالات المستعصية تحال إلى مركز طبرق الطبي.

يشار إلى أن الجيش الوطني بدأ خلال الأيام الماضية حربه ضد الإرهاب في مدينة درنة من ثلاثة محاور وهي الفتايح والحيلة وعين مارة والغارات اليومية مستمرة ويصحبها هدوء خلال اليومين الماضيين.

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