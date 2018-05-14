انطلاق «مليونية العودة» في محاولة لكسر الحصار وتوقعات بمواجهات دامية

توافد مئات المواطنين الفلسطينيين صباح اليوم الاثنين نحو المخيمات المُقامة على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل، للمشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار.

حيث يتجمع المتظاهرون في 19 مخيماً أُقيموا قرب السياج الحدودي، ويتوقع أن يحاولوا اجتيازه، وهو ما قد يسفر عن نشوب مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، يُخشى أن تكون «دامية».

من جهة أخرى عمّ الإضراب الشامل جميع مدن ومحافظات قطاع غزة، تزامناً مع التحضيرات لإنطلاق المسيرات.

وكانت لجنة المتابعة التابعة لقوى وفصائل فلسطينية قد دعت أمس للإضراب من أجل المشاركة في «مليونية العودة».

هذا وفي ساعات باكرة من صباح الاثنين، حاول الجيش الإسرائيلي إحراق تلك المخيّمات من خلال إلقاء شُعل نارية بواسطة طائرات صغيرة مُسيّرة، لكن الشبان الذين تواجدوا قرب المخيمات نجحوا في السيطرة على تلك الشُعل وإخمادها.

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