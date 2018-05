«الحرس البلدي بطنان» يحذر من تناول أحد أنواع العصائر المصنعة في مصر  

المتوسط:

حذر جهاز الحرس البلدي لبلدية بطنان من وجود مشروبات صناعية وطبيعية واردة ومصنعة في مصر غير مطابقة للمواصفات الغذائية، لاحتوائها على ألوان غير طبيعة تضر بالصحة.

وأظهرت نتائج تحليل عينة من عصير التمر هندي والعناب الطبيعي لإحدى العلامات التجارية الوارد من مصر التي قام بتحليلها جهاز رقابة على الأغذية والأدوية فرع طبرق أنها غير مطابقة للمواصفات.

تلقى جهاز الحرس البلدي لبلدية بطنان، اليوم الاثنين الموافق 14/ 5/2018 خطابا من الرقابة على الأغذية والأدوية فرع طبرق بتحليل عينة من عصير تمر هندي وعناب طبيعي نوع بودره العلامة التجارية «موده» صنع في مصر».

وأضاف الجهاز «أن جهاز الرقابة أفاد بأنه بعد أخذ عينة من العصير المصنوع في مصر لإجراء التحاليل اللازمة تبين وجود ألوان غير مصرح بها وغير مطابقه للموصفات المعمول بها، ما يعد مخالفة تضر بالصحة».

