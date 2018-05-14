مستشفى مرتوبة الميداني يستقبل 5 شهداء و25 جريحا منذ بدء معركة درنة

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال طبيب بمستشفى مرتوبة الميداني لأخبار ليبيا 24، الأحد، أن المستشفى استقبل 5 شهداء و25 جريحا من قوات الجيش مذذ بدء معركة تحرير درنة.

وأوضح الطبيب أن الشهداء والجرحى وصلوا منذ بداية معركة الجيش لتحرير درنة قادمين من محوري الفتائح والحيلة .

وأكد أن المستشفى يعاني الكثير من النواقص أبرزها ثلاجة لحفظ الموتى ومولد للكهرباء ونقص العديد من الأدوية.

ولفت أن سيارات الإسعاف متوفرة وأنها أتت من العديد من المناطق.

وحول الحالات التي يستقبلها المستشفى قال الطبيب أن الإصابات الخفيفة يتم معالجتها داخل المستشفى والحالات المستعصية تحال إلى مركز طبرق الطبي .

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