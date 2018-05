«الحكم المحلي» تُنظم ورشة عمل بحضور بداد قنصو

المتوسط:

نظمت وزارة الحكم المحلي التابعة لحكومة الوفاق الوطني، ورشة عمل، اليوم الإثنين، بفندق باب البحر بطرابلس، وذلك بمشاركة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.

وشارك في هذه الورشة، وزير الحكم المحلي، بداد قنصو، ورئيس الهيئة العامة للموارد المائية ومدير عام منظومة الحساونة ومدير مكتب وزير الحكم المحلي ومدير عام إدارة المنطقة الجنوبية وبعض عمداء البلديات والحكماء.

وخلال الورشة، تمَّ مناقشة ما تتعرض إليه أنابيب ضخ مياه النهر الصناعي والتوصيلات غير القانونية التي تُؤدي إلى إتلاف صمامات الهواء، ما تسبب في فاقد كبير من ضخ المياه، كما تم مناقشة حالات التخريب التي تعرضت إليه محطات الكهرباء التابعة لجهاز النهر الصناعي من عمليات إتلاف وتخريب الآبار الجوفية وما أثر سلبا على القدرة الإنتاجية لمنظومة النهر الصناعي سهل الجفارة.

وتناولت هذه الورشة عرضًا ضوئيًا يوضح حجم الاعتداءات والتخريب التي تعرضت لها منظومة النهر بالآونة الأخيرة.

