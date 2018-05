«عقوب» يفتتح العيادات الخارجية بمستشفى عمر المختار بالبيضاء

المتوسط:

افتتح وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهام تيسير الوزارة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب، برفقة عميد بلدية البيضاء علي حسين، ووكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية المهندس نوري الورفلي، اليوم الإثنين، العيادات الخارجية بمستشفى عمر المختار جنوب مدينة البيضاء المجهزة بكامل المعدات الطبية والأطقم الطبية الوطنية والأجنبية المدربة والمقسمة على عدة أقسام ووحدات صحية متمثلة في قسم الأسنان، وقسم القلب والأشعة ومعمل التحاليل، وقسم العيون ومصرف الدم وصيدلية وقسم النساء والولادة.

وشارك في حفل الافتتاح، رئيس غرفة الإسعاف والطوارئ بالوزارة إبراهيم اليتيمي، ومدير إدارة الإعلام بالوزارة معتز الطرابلسي، ومدير مكتب العلاقات العامة بديون الوزارة عبد الله البراني، بالإضافة إلى أعيان ومشايخ بلدة عمر المختار وعدد من المهتمين بالجانب الصحي، إضافة إلى مسؤولي المستشفى ولفيف من العاملين بقطاع الصحة.

وتفقد عقوب، أقسام العيادات المجمعة، حيث اطلع على الإمكانيات والتجهيزات، مؤكدًا ضرورة الدعم الكامل لكل أقسام المستشفى بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى من بينها قسم القلب والنساء والولادة.

