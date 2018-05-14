سفير ليبيا في الأردن يبحث العلاقات الثنائية في مجال التعليم

بحث سفير ليبيا لدى الأردن الدكتور محمد البرغثي، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأردني الدكتور عادل الطويسي العلاقات الليبية الأردنية في مجال التعليم.

وأكدت سفارة ليبيا في الأردن على موقعها الرسمي، أن الوزير الأردني، رحب بوجود الطلاب الليبيين في الجامعات الأردنية، كما تعهد بتذليل كافة الصعاب أمامهم.

هذا ورحب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأردني عادل الطويسي، بالدعوة الموجهة من قِبل السفير الليبي، لحضور الملتقى الأول للطلبة الليبيين في الأردن والذي سيعقد خلال الفترة القادمة .

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