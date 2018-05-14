المسماري: اللواء السادس تمركز في معسكر كتيبة “فارس” سابقًا حقنًا للدماء

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عميد أحمد المسماري إن قوات اللواء السادس في سبها تمركزت في معسكر كتيبة فارس سابقا حقنا للدماء، لافتا إلى أنه تم تكليف إحدى الوحدات التابعة لمنطقة سبها العسكرية للتمركز في قلعة سبها.

ومن جهته، نفى عضو مجلس النواب عن منطقة الشاطئ علي السعيدي ما تردد من أنباء بشأن سيطرة عناصر التبو على قلعة المدينة ومقر اللواء السادس.

وقال السعيدي في تصريحات صحفية إن عناصر من التبو شنت صباح السبت هجوما على قلعة سبها ومقر اللواء السادس وتمكنوا من السيطرة عليهما إلا أن القوات المسلحة العربية الليبية نجحت بعد ذلك في استعادتهما بعد قيام سلاح الجو بطلعات استطلاعية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة أعطت الأوامر بإخلاء جميع المعسكرات الواقعة في محيط منطقة القلعة وما بعدها الأمر الذي جعل المنطقة خالية تماما من أية قوات.

وبين السعيدي أن الاشتباكات التي شهدتها سبها أدت إلى وقوع 8 قتلى و 27 جريح أغلبهم من القوات المسلحة، موضحًا أن قوات التبو كانت مدعومة بعناصر من الجماعة المقاتلة وسرايا بنغازي ومجموعات من المعارضة التشادية.

يشار إلى أن هناك أربعة مناطق تابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة هي براك الشاطئ بإمرة محمد بن نايل ومنطقة أوباري غات بإمرة اللواء توفيق الشريف ومنطقة مرزق العسكرية بإمرة العميد أبو بكر درمون بالإضافة إلى منطقة سبها العسكرية بإمرة اللواء مبروك الغزوي.

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