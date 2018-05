المتوسط:

قدمت السفارة الليبية بدولة الكويت التهنئة لكافة أبناء الجالية الليبية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنية أي يعيده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

ودعت السفارة كل أبناء الجالية الليبية بدولة الكويت للحضور لتبادل التهاني بشهر رمضان الكريم، اليوم الثاني من شهر رمضان في ديوانية السفارة بعد صلاة التراويح، بمنطقة الجابرية قطعة 12 شارع 6.

