استكمال مشروع بحر السلام المرحلة الثانية وما صاحبه من عمليات الصيانة المبرمجة

استكملت أعمال التجهيز والربط لمشروع بحر السلام المرحلة الثانية من خلال ربط آبار انتاج غاز بحرية جديدة بمنصة صبراتة البحرية حقل بحر السلام.

ويهدف المشروع الى المحافظة على معدلات انتاج الغاز ببحر السلام لضمان استقرار مد السوق المحلي من احتياجاته بالغاز الطبيعي اللازم لتشغيل وحدات توليد الطاقة الكهربائية والوحدات الصناعية بصورة منتظمة.

ونفذت أعمال الصيانة المتزامنة مع أعمال التجهيز لربط الآبار الجديدة بكل من منصة صبراتة البحرية ومجمع مليتة الصناعي وحقل الوفاء، ويذكر أن أعمال الصيانة المبرمجة بمنصة صبراتة البحرية قد تأخرت عن موعدها المبرمج بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية بالمنطقة.

واستأنف الانتاج من المنصة بعد استكمال أعمال الربط والصيانة بتاريخ 11 مايو 2018 بمعدل انتاج يومي وصل الى 380 مليون قدم مكعب من الغاز وجاري العمل على زيادة الإنتاج تدريجيا للوصول إلى المعدلات الطبيعية.

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