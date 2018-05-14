النهر الصناعي يعقد ورشة لمناقشة حالات التخريب بجهاز النهر الصناعي

عـقـد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، ورشة صباح اليوم الاثنين، بحضور وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني بداد قنصو .

وتخللت الورشة التي عقدت بفندق باب البحر بطرابلس، مناقشة ما تتعرض إليه أنابيب ضخ مياه النهر الصناعي، والتوصيلات غير القانونية والتي تؤدي إلى إتلاف صمامات الهواء، الأمر الذي تسبب بإضعاف ضخ المياه.

هذا وتم خلال الورشة مناقشة، حالات التخريب التي تعرضت إليه محطات الكهرباء التابعة لجهاز النهر الصناعي، من عمليات إتلاف وتخريب الآبار الجوفية، ما أثر سلباً على القدرة الإنتاجية لمنظومة النهر الصناعي سهل الجفارة.

وتناولت هذه الورشة عرض ضوئي يوضح حجم الاعتداءات والتخريب التي تعرضت له منظومة النهر بالآونة الأخيرة .

يذكر أن الورشة شهدت حضور رئيس الهيئة العامة للموارد المائية، ومدير عام منظومة الحساونة ومدير مكتب وزير الحكم المحلي ومدير عام إدارة المنطقة الجنوبية، إلى جانب بعض عمداء بلديات وحكماء المناطق التي تمر فيها مياه النهر الصناعي داخل الحدود الإدارية وبعض المهندسين من جهاز النهر الصناعي.

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