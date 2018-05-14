هيومن رايتس ووتش تكشف تفاصيل جديدة عن معركة درنة ووضع السجون في ليبيا

عن مصدر الخبر
ليبيا الخبر
قد يعجبــــك أيضـــاً
ليبيا تعيد جثث 20 مسيحيا مصريا ذبحهم "تنظيم داعش"
تم النشر منذُ 1 دقيقة
مصدر الخبر / الجريدة التونسية
الوطنية لحقوق الإنسان: 43 قتيل في سبها بينهم 4 أطفال وامرأة واحدة
تم النشر منذُ 2 دقيقتين
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
أحد مشايخ التبو: قبل يومين كنا طرف في معركة والآن حسمت وجنحنا للسلم
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
الرئاسي يصدر قرار بشأن إعادة تنظيم مجلس التخصصات الطبية
تم النشر منذُ 12 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
أضف تعليقـك