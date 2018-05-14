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هيومن رايتس ووتش تكشف تفاصيل جديدة عن معركة درنة ووضع السجون في ليبيا

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا الخبر
ليبيا الخبر
مصدر الخبر / ليبيا الخبر

14 مايو,2018

14 مايو,2018

14 مايو,2018

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ليبيا الخبر

ليبيا الخبر

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