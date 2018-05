«الرقابة على الأغذية»: «التمر هندي المصري» غير مطابق للمواصفات

المتوسط:

أكد مركز رقابة على الأغذية والأدوية التابعة لهيئة الرقابة الإدارية وجود مشروبات صناعية وطبيعية واردة ومصنعة في مصر غير مطابقة للمواصفات الغذائية، لاحتوائها على ألوان غير طبيعة تضر بالصحة.

وأظهرت نتائج تحليل عينة من عصير التمر هندي والعناب الطبيعي لإحدى العلامات التجارية الوارد من مصر التي قام بتحليلها جهاز رقابة على الأغذية والأدوية فرع طبرق أنها غير مطابقة للمواصفات.

وأوضح المركز أنه بعد تحليل عينة من عصير التمر هندي والعناب الطبيعي نوع بودرة العلامة التجارية «مودة» صنع في مصر تبين وجود ألوان غير مصرح بها وغير مطابقه للموصفات المعمول بها، ما يعد مخالفة تضر بالصحة».

