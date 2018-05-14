مركز الحوار الإنساني يعلن أنه نظَّم قرابة 42 اجتماعًا في 27 مدينة ليبية

قال مركز الحوار الإنساني إنه نظَّم قرابة 42 اجتماعًا في 27 مدينة شارك فيها نحو 2500 شخص.

وأوضح مركز الحوار، في عدة تغريدات نشرها الملتقى الوطني الليبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن هذه الاجتماعات هي عملية فريدة من نوعها، فهي ليست سبر آراء وليست اجتماعات في قاعات مغلقة، لكنها لقاءات مباشرة مع الأطراف الفاعلة والمعنية.

وبيّن المركز ان النقاط الأساسية المتفق عليها في الاجتماعات هي بناء دولة قوية قادرة على حفظ مواردها وأفرادها، وإقامة دولة قوية وكذلك دولة لامركزية.

وطالب المجتمعين طالبوا بضرورة إنقاذ الوضع المالي والاقتصادي، وإعادة الفعل السياسي إلى الليبيين أنفسهم، كذلك ناشدوا المجتمع الدولي أن يكون هناك شفافية في التعامل مع ليبيا، موضحًا أن هناك نقاطًا خلافية تستوجب العمل عليها، بينها التلازم بين العملية الدستورية والعملية الانتخابية؛ بحسب مركز حوار الانساني.

وقال رئيس بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا خلال إحدى جلسات الملتقى التشاورية في طرابلس إن الملتقى الوطني الليبي هو الطريقة المثلى لكي يرافقنا الشعب الليبي نفسه في إعادة بناء الدولة الليبية.

وأكّد سلامة أنه لا يمكن أن نتصور اليوم إعادة بناء دولة كبيرة مثل ليبيا، ونحن ندير ظهرنا لأهالي ليبيا.

وذكر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أن العنصر الأخير في خطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا هو الملتقى الوطني الذي يهدف إلى الاستماع إلى الشعب الليبي واحترام إرادته وليس الابتعاد عنه أو الزعم بالتحدث باسمه دون الاستماع المسبق له.

وأكد مركز الحوار الإنساني أنه يسعى أن تكون العملية شفافة، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع كل المخرجات والتقارير في الموقع الإلكتروني الخاص بالملتقى.

الجدير بالذكر ان مركز الحوار الانساني وبعثة الامم المتّحدة نظم اول ملتقى للحوار الوطني في بنغازي مطلع ابريل الماضي.

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