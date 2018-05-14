اشتباكات عنيفة بين الأمن ومحتجين جنوب تونس

أصيب عدد من التونسيين اليوم الاثنين في مدينة جلمة التابعة لولاية سيدي بوزيد جنوب تونس بعد اشتباكات وقعت بين الأمن ومحتجين على خلفية قرار بحفر بئر عميقة قد تهدد بحرمان عشرات الفلاحين من المياه.

وقالت مصادر تونسية متطابقة إن إصابتين على الأقل تم نقلهما إلى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد بعد إصابتهما إصابات حادة في المواجهات بالإضافة إلى وجود أصابات تعالج في مستشفى المدينة المحلي. في المقابل قال نشطاء محليون في جلمة إن قوات الأمن قامت بإيقاف عدد من الشبان المحتجين وسط أخبار عن تواصل الاشتباكات بين الطرفين.

يأتي ذلك مع إعلان المجلس المحلي للشغل بمدينة جلمة من ولاية سيدي بوزيد، اليوم الاثنين 14 ماي 2018، عن الدخول في اضراب عام احتجاجي يوم غد الثلاثاء بكامل الجهة، بسبب ما اعتبره رفض مسؤولي الولاية للتفاوض وخيارهم باستعمال القوة.

يذكر أن ولاية سيدي بوزيد تعتبر من أكثر المناطق احتجاجا على سياسات الدولة وهي الولاية التي انطلقت منها الأحداث التي شهدتها تونس في العام 2011، والتي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

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