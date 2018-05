المتوسط:

التقى النائب بالمجلس الرئاسي، أحمد عمر معيتيق، اليوم الإثنين، سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا تشوي سونغ-سو، برفقة ممثلين عن شركة داوو الكورية، حيثُ أكدوا فيه للنائب حرصهم على عودة المجموعات لاستكمال المشاريع المتوقفة، في الوقت الذي شرع فيه عدد من الخبراء والفنيين فعلياً بالعمل على تهيئة عودة الشركات بشكل كامل، إضافة إلى تطلعهم للشراكة والتعاون بمشاريع تنموية أخرى في كافة القطاعات.

ومن جانبه، أكد سفير كوريا الجنوبية، على قرب موعد استئناف مباشرة عمل السفارة الكورية من طرابلس خلال الفترة القادمة.

The post «معيتيق» يُناقش مع سفير كوريا الجنوبية استئناف المشاريع المتوقفة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية