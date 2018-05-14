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العريبي: مجلس النواب سينتقل إلى بنغازي

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف عضو مجلس النواب عيسى العريبي في تصريح خاص لـ218 أن مجلس النواب سيعقد جلسة في مدينة بنغازي خلال 10 أيام.
وأوضح العريبي أن القيادة العامة للجيش الوطني أبدت استعدادها لتأمين المجلس في حال انتقاله إلى بنغازي، وأن الداخلية والقيادة رحبتا بهذا الانتقال.
وبين عضو مجلس النواب انتظار استعدادات ديوان المجلس لاستكمال الانتقال، قائلاً: “سترون في القريب العاجل جلسة في بنغازي”، مضيفاً أن عدداً كبيراً من النواب رحبوا بذلك.
وعن التأمين أشار إلى أن العملية الأمنية سيتم تنسيقها بين حرس المجلس ووزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة، فضلاً عن الجيش الوطني.
وسيستعمل المجلس فندق تيبستي مقراً رسمياً للمجلس في حال انتقاله حسب ما بين العريبي.
وتعتبر بنغازي المقر الرسمي لمجلس النواب، لكن الحرب ضد الإرهاب التي كانت دائرة عام 2014 منعت المجلس من الانتقال، فقرر أعضاؤه الالتقاء في طبرق إلى حين تأمين المدينة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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