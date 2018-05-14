العريبي: مجلس النواب سينتقل إلى بنغازي

كشف عضو مجلس النواب عيسى العريبي في تصريح خاص لـ218 أن مجلس النواب سيعقد جلسة في مدينة بنغازي خلال 10 أيام.

وأوضح العريبي أن القيادة العامة للجيش الوطني أبدت استعدادها لتأمين المجلس في حال انتقاله إلى بنغازي، وأن الداخلية والقيادة رحبتا بهذا الانتقال.

وبين عضو مجلس النواب انتظار استعدادات ديوان المجلس لاستكمال الانتقال، قائلاً: “سترون في القريب العاجل جلسة في بنغازي”، مضيفاً أن عدداً كبيراً من النواب رحبوا بذلك.

وعن التأمين أشار إلى أن العملية الأمنية سيتم تنسيقها بين حرس المجلس ووزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة، فضلاً عن الجيش الوطني.

وسيستعمل المجلس فندق تيبستي مقراً رسمياً للمجلس في حال انتقاله حسب ما بين العريبي.

وتعتبر بنغازي المقر الرسمي لمجلس النواب، لكن الحرب ضد الإرهاب التي كانت دائرة عام 2014 منعت المجلس من الانتقال، فقرر أعضاؤه الالتقاء في طبرق إلى حين تأمين المدينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية