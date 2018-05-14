بدء العمل في صيانة أبراج كهرباء ساحة تيبستي في بنغازي

بنغازي 14 مايو 2018 ( وال ) – قامت دائرة الإنارة العامة في الشركة العامة للكهرباء بنغازي، اليوم الاثنين ببدء العمل في صيانة أبراج الساحة المقابلة لفندق تيبستي في إطار حملة دائرة الإنارة لصيانة أبراج وكشافات مدينة بنغازي والمناطق الحيوية بها.

وقال مدير دائرة الإنارة العامة، المهندس خالد بورويص إنه بعد الحصول على دعم من قِبل المجلس البلدي بنغازي, استأنفت إدارة الإنارة العامة العمل على إنارة مدينة بنغازي ابتدأت بجزيرة السلماني “الجرات” واستبدال كافة الكشافات بها.

وأوضح بورويص أنه لا يزال العمل جارياً في الجزيرة بنسبة إنجاز 30% نظراً لتعرّض أبراج الجزيرة إلى إصابات كبيرة, وتحتاج إلى بعض الوقت للإعلان عن إنتهاء العمل بها.

وأضاف مدير الإدارة: ” بعد بدء العمل في جزيرة السلماني انطلقنا إلى العمل في جزيرة الكيش احتفالاً بعيد الكرامة, فتمكنا من تجهيزها قبيل الاحتفال وحالياً نقوم بأعمال الصيانة بأبراج ساحة تيبستي بعدد 8 أبراج آملين الانتهاء منها قبل شهر رمضان المبارك، واستعداداً للمعرض السوري الذي سيقام بالساحة, ثم الانطلاق لصيانة أبراج جسر المدينة الرياضية , آملين التوفيق في ما له مصلحة لمدينة بنغازي”.( وال – بنغازي ) ع خ / س ع

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