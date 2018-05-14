نقل رفاة الأقباط المصريين من مطار مصراتة الى القاهرة اليوم

قال عضو إدارة التحري والتحقيقات الجنائية فرع الوسطى، علي محمود، إن رفاة الأقباط المصريين المقرر نقلها اليوم الاثنين إلى القاهرة في طريقها إلى مطار مصراتة، لنقلها على طائرة شحن تابعة للخطوط الأفريقية.

وأوضح محمود في تصريح صحفي لصحيفة بوابة الوسط أن إدارة التحري والتحقيقات الجنائية فرع الوسطى “مكافحة الجريمة سابقًا” استقبلت رفاة 21 جثة الفترة السابقة تم تشريحها من قبل الطب الشرعي، بينها 20 جثة تعود إلى الأقباط المصريين ضحايا مذبحة سرت، فيما كانت الجثة الأخيرة لمواطن غاني الجنسية.

وأكد محمزد عدم حضور أي وفد من مصر إلى ليبيا لتسلم الرفاة .

وعثرت إدارة التّحري والتحقيقات فرع الوسطى على الجثث في أكتوبر الماضي بعد استعادة المنطقة المدفونة بعد سيطرة قوات البنيان المرصوص على مدينة سرت.

وكان تسجيل فيديو للواقعة أظهر قطع رؤوس المسيحيين العشرين على شاطئ في فبراير 2015 وكانوا يرتدون ملابس برتقالية.

وأعلن رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام، الصديق الصور، ان السلطات القضائية في ليبيا تنسق مع السلطات المصرية لتسليمها رفات 20 قبطيًا قتلوا ذبحًا على يد عناصر تنظيم الدولة خلف فندق المهاري في سرت إبان سيطرة التنظيم على المدينة العام 2015.

وأوضح الصور ان الأجهزة الامنية عثرت في اكتوبر الماصي على 21 جثمانا وجدت مكبلة الأيادي ومقطوعة الرأس، وبالزي البرتقالي، كما ظهرت في الفيديو الذي بثه تنظيم الدولة في الخامس عشر من فبراير 2015″

وسيطر تنظيم الدولة على مدينة سرت وسط الساحل الليبي عام 2015 وفقد المدينة أواخر 2016 بعد هزيمته على يد قوات البنيان المرصوص التابعة لحكومة الوفاق الوطني مدعومة بضربات جوية أميركية.

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